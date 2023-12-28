Бывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену: ему грозит пожизненное

Бывшего Святогорского городского голову Владимира Бандуру будут судить за госизмену. Ему грозит пожизненное заключение, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Дело о госизмене

Отмечается, что по материалам ГБР сотрудники СБУ завершили досудебное расследование по факту государственной измены экс-мэра.

В июне 2022 года правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту государственной измены бывшего главы Святогорска. Он публично поддержал российских захватчиков, дискредитировал Вооруженные силы Украины и власть страны.

Фото: Денис Пушилин и Владимир Бандура (dbr.gov.ua)

В частности, распространил в соцсетях российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Предатель также принял предложение занять должность главы оккупационной администрации Святогорска. После деоккупации города обвиняемый сбежал из города. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Бандуру обвиняют в завладении бюджетными средствами

Также ГБР завершило специальное досудебное расследование в отношении бывшего городского головы Святогорска, который обвиняется в завладении бюджетными средствами на более чем 3 миллиона гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

В 2020 году Святогорским городским советом заключен договор со строительным предприятием по реконструкции единственного в громаде детского сада. Строительство в итоге не было завершено, однако акты приемки выполненных работ, которые подписал городской голова, содержали ложные данные о полном выполнении соглашения.

Поэтому из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен. Экс-чиновник обвиняется в:

завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах;

служебном подлоге.

Обвиняемому грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Уголовное преследование Владимира Бандуры

Напомним, что в начале июня против мэра Святогорска возбудили уголовное дело о госизмене.

Позже правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандуры о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Также в октябре прошлого года бывшему мэру Святогорска, перешедшему на сторону российских оккупантов, объявили подозрение в завладении бюджетными средствами.