Бывшему разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Бывшему украинскому разведчику Роману Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, источник УП в правоохранительных органах.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц".

Правоохранители не указывают имя подозреваемого, но по данным источника "Украинской правды", речь идет о Романе Червинском, который находится в СИЗО по делу о ракетном обстреле врагом аэродрома в Кировоградской области.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы Украины, совместно с другими лицами пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме 100 тысяч долларов США.

Он обещал решить вопрос о возвращении предпринимателю задержанной партии табачных изделий путем передачи указанных средств служащим Государственной фискальной и Государственной налоговой служб Украины.

Следствие продолжается.