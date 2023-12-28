ОВА: Россияне ударили по селу в Запорожской области, есть погибшие
Российские захватчики в первой половине дня 28 декабря из артиллерии обстреляли береговую линию реки Днепр в селе Беленькое Запорожского района области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram
"Сегодня в 11:40 рашисты совершили артиллерийский обстрел береговой линии реки Днепр в селе Беленькое Запорожского района".
По его словам, в результате обстрела погибли двое гражданских мужчин, еще трое были ранены. Также взрывной волной поврежден автомобиль.