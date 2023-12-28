В ГБР рассказали об активах россиян, конфискованных в 2023 году

В течение года в Агентство по розыску и менеджменту активов было передано российских активов на общую сумму в 11,5 млрд гривен. Речь идет о морских судах, вагонах и химической продукции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"По материалам ГБР в течение 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан Российской Федерации - олигархов, приближенных к Путину" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об имуществе Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько.

В собственность нашего государства переданы следующие активы:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод";

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью более 350 млн долларов;

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк".

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации таких активов:

ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%);

АО "Херсоноблэнерго" (99,9%);

АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%);

АО "Житомироблэнерго" (95,5%);

ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

Какие еще активы удалось конфисковать Украине

По информации ГБР, также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики.

В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларта", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

"Структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта" , - говорится в заявлении.

В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

Вагоны, морские суда и другие активы РФ конфисковали суды

13 морских судов;

1547 железнодорожных вагонов;

299 транспортных средств;

12,3 тысячи тонн железорудной продукции;

87,14 тысячи тонн удобрений;

1,5 тысячи тонн сжиженного газа;

1,1 тысячи тонн химической продукции;

1,4 тысячи тонн строительных материалов;

65 тонн спиртовой продукции;

600 тонн продуктов питания.

Передача Украине активов РФ

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. По его словам, деньги будут направлены на поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, недавно The New York Times заявило, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В Белом доме отреагировали на заявления СМИ. Там подчеркнули, что некоторые разговоры с союзниками ведутся, а о передаче Украине российских активов говорить еще рано.