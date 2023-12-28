Минобороны: Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны

Под председательством Франции и Германии в Берлине состоялось заседание коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Украины.

Как отмечает ведомство, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк встретился с делегацией Сената Франции, где обсудил с ней вопросы сотрудничества в оборонной сфере и поблагодарил Париж за участие в коалиции.

По его словам, в рамках деятельности коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины Минобороны рассчитывает на дополнительные поставки современных систем ПВО и ракет к ним.

"Нам необходимы дополнительные зенитные управляемые ракеты и средства радиолокационной разведки, в первую очередь для обнаружения и уничтожения вражеских баллистических ракет", – сказал он.

Кроме того, Гаврилюк отметил заинтересованность в подготовке украинских военных пилотов на территории Франции, в частности в увеличении мест подготовки технического и вспомогательного персонала для обслуживания самолетов западного типа.

Ранее делегация Комитета Сената Франции по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил после визита в Украину и Польшу призвала увеличить объем военной помощи Киеву, чтобы помочь ему противостоять агрессии России.

Перед этим сообщалось, что с 2024 года Франция присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".