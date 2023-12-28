Генштаб: Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях

За минувшие сутки российские захватчики наиболее активно штурмовали Купянское и Авдеевское направление, а также пытались выбить Силы обороны с плацдарма на левобережье Днепра, всего состоялось 42 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ за 28 декабря.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Леонивка, Бучки Черниговской области; Середина-Буда, Студенок, Волфино, Мирополье, Угроиды, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки и Глушковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Колодязи, Ямполовка, Северск, Спирное, Переездное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки в районах Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области. Здесь противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Золотая Балка, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Херсон, Софиевка и Станислав Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Украинские воины стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийские средства и 2 склада боеприпасов противника.