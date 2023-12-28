Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что провел ряд совещаний 28 декабря, в частности, на селекторе обсудили результаты в защите от коллаборантов и наводчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 28 декабря.

"Доклады МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборантов и наводчиков, в противодействии преступности. Работа нашего экспортного коридора в Черном море: уже более 12 миллионов тонн грузов. Особенно весомы результаты за декабрь, и это чувствуется на уровне всей нашей экономики".

Днем президент провел совещание с министром обороны по силам обороны. Также на итоговом совещании за год обсудили переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

"Команда Офиса, правительства… Есть базовая декларация "Группы семи" – Вильнюсская декларация. Ее уже поддержали 30 государств. Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим".