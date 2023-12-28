Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Зеленский провел разговор с Папой Римским: о чем говорили

Зеленский провел разговор с Папой Римским: о чем говорили
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Папой Римским Франциском, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

"Только что говорил с Его Святейшеством Папой Франциском. Поблагодарил за поздравления для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелания справедливого мира для всех нас".

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили совместную работу по "формуле мира".

"Более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей - будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы", - подчеркнул президент.

Что предшествовало:

В октябре Ватикан заявлял, что готов поддерживать составляющие украинской "формулы мира" относительно гуманитарной поддержки и возвращения украинских пленных и детей домой.

Новости

Популярные темы форума

analytics