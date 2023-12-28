Молдова присоединится к международному реестру ущерба от войны РФ против Украины

В четверг, 28 декабря, парламент Молдовы во втором чтении проголосовал за присоединение к расширенному частичному соглашению о создании реестра ущерба, который Украине нанесла Россия, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Newsmaker.

Как говорится в заявлении парламента - неприсоединение Молдовы к соглашению "отрицательно влияет на образ и внешнюю политику страны".

"Наша цель - внести вклад в проведение расследований преступлений против человечности и задокументировать их" , - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Молдова является ассоциированным членом реестра убытков. Для того чтобы стать полноправным участником - страна должна будет заплатить ежегодный взнос в размере от 25 до 30 тысяч евро.

Как работает реестр

Реестр ущерба является платформой для регистрации в любой документальной форме информации о доказательствах и жалобах об ущербе или повреждении, причиненных украинской стороне российскими оккупантами, начиная с 24 февраля 2022 года.

Информация о жалобах и доказательствах, которые попадают и обрабатываются в Реестре, будут классифицированы и упорядочены. Также отмечается, что реестр претензий не имеет никаких судебных функций и не имеет полномочий определять ответственность и присуждать какие-либо выплаты или компенсации.

В отделе коммуникации и по связям с общественностью парламента Республики Молдова отметили, что деятельность Реестра станет первой составляющей будущего международного механизма компенсации.

Реестр ущерба из-за российской агрессии

Расширенное частичное соглашение о реестре ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, было принято резолюцией Комитета министров Совета Европы на начальный срок в 3 года с возможностью его продления в случае необходимости.

Реестр ущерба создается как межправительственный институт сотрудничества, который будет действовать в рамках институциональной структуры Совета Европы, но базируется в Гааге. Реестр также будет иметь офис в Украине.

Напомним, ранее в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ, принимают участие 43 страны и Евросоюз. Ожидается, что он начнет действовать уже в первом квартале 2022 года.