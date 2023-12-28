Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III
Турецкий ударный беспилотник Anka III сегодня, 28 декабря, совершил свой первый полет. Он может нести ракеты и авиабомбы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.
"Беспилотный военный самолет Anka III, разработанный компанией TAI, сегодня успешно завершил свой первый полет. Надеемся, что наш самолет внесет весомый вклад в оборону нашей страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам", - написал Эрдоган.
Турецкий президент также обнародовал видео первого полета ударного беспилотника.
Anka III
Стоит заметить, что Anka III - это беспилотник с малой радиолокационной видимостью.
Дрон не имеет горизонтального и вертикального хвоста, поэтому его видимость достаточно низкая. Также он оборудован дополнительными приборами, которые позволяют еще больше снизить видимость.
Технические характеристики беспилотника:
- высота полета - 13 км;
- максимальная скорость - около 857 км/ч;
- крейсерская скорость - 463 км/ч;
- полезная нагрузка - до 1200 кг;
- максимальная взлетная масса - 6500 кг;
- продолжительность полета - 10 часов.
Напомним, еще в апреле турецкие СМИ писали, что первый полет беспилотника должен состояться не позже мая.