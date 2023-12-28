Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III

Турецкий ударный беспилотник Anka III сегодня, 28 декабря, совершил свой первый полет. Он может нести ракеты и авиабомбы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Беспилотный военный самолет Anka III, разработанный компанией TAI, сегодня успешно завершил свой первый полет. Надеемся, что наш самолет внесет весомый вклад в оборону нашей страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам" , - написал Эрдоган.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

Турецкий президент также обнародовал видео первого полета ударного беспилотника.

Anka III

Стоит заметить, что Anka III - это беспилотник с малой радиолокационной видимостью.

Дрон не имеет горизонтального и вертикального хвоста, поэтому его видимость достаточно низкая. Также он оборудован дополнительными приборами, которые позволяют еще больше снизить видимость.

Технические характеристики беспилотника:

высота полета - 13 км;

максимальная скорость - около 857 км/ч;

крейсерская скорость - 463 км/ч;

полезная нагрузка - до 1200 кг;

максимальная взлетная масса - 6500 кг;

продолжительность полета - 10 часов.

Напомним, еще в апреле турецкие СМИ писали, что первый полет беспилотника должен состояться не позже мая.