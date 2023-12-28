Болгария продлила программу помощи украинским беженцам

Болгарское правительство решило продлить программу гуманитарной помощи беженцам из Украины до 30 апреля 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения людей, которые сбежали от войны в Украине и получили временную защиту в Болгарии в соответствии с директивой Европейской комиссии.

Согласно данным на официальном правительственном портале – хотя эти данные не обновлялись уже несколько недель – с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в Болгарию въехали 2 133 450 украинцев, из которых 52 125 остаются в Болгарии.

В общем 171 571 человек зарегистрировался для получения временной защиты в Болгарии. По данным портала, 6919 из них размещены по государственной программе.

Программа поддержки украинских беженцев несколько раз менялась и продлевалась, и, согласно предыдущему решению правительства, должна была закончиться 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в ЕС ожидают, что количество поданных заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза в 2023 году превысит миллион.

Перед этим стало известно, что Европейская комиссия приняла решение направить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции убежища на поддержку Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в приеме людей, которые бегут от российской агрессии против Украины.

Как сообщалось, согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, украинцы составляли 8% среди искателей убежища, которые получают помощь в Германии.