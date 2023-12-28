Во время боевых действий в Украине погиб Павел Шувалов, которого в РФ называют "Тулунский маньяк" из-за его преступлений — серийных убийств и изнасилований, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пропагандистского росСМИ Lenta.ru.

Во время боевых действий в Украине погиб Павел Шувалов, которого в РФ называют "Тулунский маньяк" из-за его преступлений — серийных убийств и изнасилований. В апреле 2023 года россиянин заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) и пошел воевать. Провоевав три недели, погиб, причем российские командиры до сих пор не забрали его тело с поля боя.

Журналисты росСМИ получили информацию от неуказанных источников из российских силовых органов. Силовики объяснили, что "тулунский маньяк" согласился заключить контракт с ЧВК в апреле 2023 года. Название ЧВК не указывается.

Несколько дней длилась подготовка в учебном лагере и уже 6 мая россиянин оказался на фронте в Луганской области Украины. Провоевал Шувалов всего лишь 23 дня — погиб 29 мая, написали в росСМИ. Его тело уже восьмой месяц лежит где-то на Луганщине — информацию подтвердили три человека, с которыми общались журналисты.

Павел Шувалов, или "Тулунский маньяк" — 55-летний россиянин, которого в 2021 году осудили на 24 года колонии, отмечают на портале The Insider. Мужчину признали виновным в двух убийствах и 27 изнасилованиях. Преступления совершал 28 лет — с 1991 по 2019 год. Местность, где он действовал — село Тулун в Иркутской области РФ в 4 тыс. км от Украины.