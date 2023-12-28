Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с юга и севера (Обновлено)
Российская армия вечером 28 декабря запустила на территорию Украины ударные БпЛА с юга и севера, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Военные предупредили, что из Сумщины двигаются ударные беспилотники на Черниговщину.
Кроме того, "Шахеды" следуют из Херсонской на Николаевскую область и с Черного моря на Одесщину.
В 23:10 Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении (Нежин).
В 23:19 отметили, что несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении, на Николаевщине в направлении Кировоградской области, на Одесщине в северном направлении и с Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса).
По состоянию на 23:45карта воздушных тревог выглядит следующим образом: