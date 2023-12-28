ОВА: Российская армия за день 30 раз обстреляла Сумщину, есть раненая
Армия РФ 28 декабря 30 раз обстреляла приграничье Сумщины, зафиксировали 296 взрывов, местная жительница получила ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
В результате одного из обстрелов получила ранение жительница Эсманской громады, ее госпитализировали.
Дословно:
- Белопольская громада: с территории России осуществлен минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из АГС (58 взрывов) и FPV дронами-камикадзе (2 взрыва).
- Эсманьскоая громада: враг бил из минометов (38 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (27 взрывов) и артобстрелы (9 взрывов).
- Великописаревская громада: были обстрелы из АГС (26 взрывов) и минометов (33 взрыва).
- Середино-будская громада: 76 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Хотинская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).
- Юнаковская громада: с территории России произведен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Миропольская громада: совершена атака вражеским дроном типа "FPV" (1 взрыв).