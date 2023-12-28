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ОВА: Российская армия за день 30 раз обстреляла Сумщину, есть раненая

ОВА: Российская армия за день 30 раз обстреляла Сумщину, есть раненая
Фото: wikimedia.org

Армия РФ 28 декабря 30 раз обстреляла приграничье Сумщины, зафиксировали 296 взрывов, местная жительница получила ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В результате одного из обстрелов получила ранение жительница Эсманской громады, ее госпитализировали.

Дословно:

  • Белопольская громада: с территории России осуществлен минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из АГС (58 взрывов) и FPV дронами-камикадзе (2 взрыва).
  • Эсманьскоая громада: враг бил из минометов (38 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (27 взрывов) и артобстрелы (9 взрывов).
  • Великописаревская громада: были обстрелы из АГС (26 взрывов) и минометов (33 взрыва).
  • Середино-будская громада: 76 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Хотинская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).
  • Юнаковская громада: с территории России произведен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Миропольская громада: совершена атака вражеским дроном типа "FPV" (1 взрыв).

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