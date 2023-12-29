ISW: Украинские военные продвинулись возле Бахмута

В течение недели украинские силы продвинулись возле Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись на юго-восток от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Российские войска 28 декабря продвинулись вблизи Марьинки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами.

Российские силы также осуществили незначительное продвижение к северо-западу от Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 28 декабря. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки.

Кроме этого российские войска подтвердили наступление на востоке Запорожской области и, как сообщается, продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска заняли Дорожнянку, к югу от Гуляйполя.

Украинские силы удерживают позиции на левом берегу Херсонской области по состоянию на 28 декабря, но ни российские, ни украинские силы не достигли подтвержденных успехов в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 28 декабря