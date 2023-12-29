ISW: Украинские военные продвинулись возле Бахмута
В течение недели украинские силы продвинулись возле Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись на юго-восток от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).
Российские войска 28 декабря продвинулись вблизи Марьинки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами.
Российские силы также осуществили незначительное продвижение к северо-западу от Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 28 декабря. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки.
Кроме этого российские войска подтвердили наступление на востоке Запорожской области и, как сообщается, продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска заняли Дорожнянку, к югу от Гуляйполя.
Украинские силы удерживают позиции на левом берегу Херсонской области по состоянию на 28 декабря, но ни российские, ни украинские силы не достигли подтвержденных успехов в этом районе.
Ключевые выводы ISW за 28 декабря
- Газета The New York Times (NYT) опубликовала статью члена своей редакционной коллегии с призывом к Украине начать переговоры с Россией и уступить ей территорию после того, как появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин использует тайные каналы и посредников для того, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в прекращении огня. В статье практически не учитываются почти постоянные публичные сигналы Кремля о том, что Россия продолжает преследовать максималистские цели в Украине.
- Россия официально развернула батальон, сформированный из украинских военнопленных, на линии фронта в Украине, что еще раз подтверждает многочисленные очевидные нарушения Россией Женевской конвенции о военнопленных.
- Недавние случаи очевидных нарушений Россией Женевской конвенции в отношении военнопленных, вероятно, связаны с элементами печально известной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ДШД), которые причастны к издевательствам над военнопленными.
- По сообщениям, российское военное командование расформирует оперативно-тактическое соединение "Каскад" Министерства внутренних дел (МВД) Донецкой Народной Республики (ДНР) до 31 декабря 2023 года, вероятно, в рамках продолжающейся кампании по формализации вооруженных сил России.
- Украинские военные сообщили, что с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине около 7400 ракет и совершили 3900 ударов беспилотниками "Шахид".
- Российские мины продолжают угрожать гражданским судам в Черном море, но, вероятно, не будут препятствовать использованию гражданскими судами Черноморского гуманитарного коридора.
- Министерство обороны США 27 декабря объявило о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на сумму 250 миллионов долларов.
- Заключенный российский ультранационалист и бывший российский офицер Игорь Гиркин признал завершение своей президентской кампании после того, как 27 декабря не смог зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
- Министерство обороны (МО) России наградило известных российских милблогеров за их вклад в "военно-патриотическую" и "военно-политическую" сферу, отражая предыдущие усилия Кремля, направленные на задабривание и кооптацию более широкого сообщества российских милблогеров.
- Украинские силы осуществили подтвержденное продвижение вблизи Бахмута, вероятно, в течение прошлой недели.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения к северо-западу от Авдеевки, вблизи Марьинки и к югу от Гуляйполя.
- Министерство обороны (МО) России объявило 28 декабря, что в России насчитывается более 640 000 контрактников, что стало первым заявлением России о количестве контрактников в Вооруженных силах РФ с начала полномасштабного вторжения.
- Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать украинских детей в Россию под предлогом медицинской необходимости, несмотря на очевидный рост количества случаев передачи инфекционных заболеваний среди украинских детей на пути в Россию.