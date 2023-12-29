Курс валют НБУ на 29 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 28 декабря, повысился на 36 коп до 37.98 за 1 доллар.
Евро подорожал на 58 коп до 42.21 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.21 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.49 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 45.38 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 12 коп до 9.73 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.982400
|EUR
|Евро
|42.207900
|RUB
|Рубль
|0.421190
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.488300
|CHF
|Швейцарский франк
|45.384600
|PLN
|Польский злотый
|9.733300