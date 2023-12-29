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Курс валют НБУ на 29 декабря

Курс валют НБУ на 29 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 28 декабря, повысился на 36 коп до 37.98 за 1 доллар.

Евро подорожал на 58 коп до 42.21 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.21 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.49 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 45.38 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 12 коп до 9.73 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.982400 +0.363
EUR Евро 42.207900 +0.575
RUB Рубль 0.421190 +0.012
GBP Фунт стерлингов 48.488300 +0.554
CHF Швейцарский франк 45.384600 +1.293
PLN Польский злотый 9.733300 +0.12

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