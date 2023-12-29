Россияне ударили по Конотопу на Сумщине: повредили дом, есть раненые
Российские оккупанты ударили по городу Конотоп на Сумщине рано утром 29 декабря, повредив многоквартирный дом и СТО, три человека получили ранения. Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, сообщает Украинская правда.
"Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу. В результате обстрела травмированы три человека, повреждены многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля", – говорится в сообщении.
Сообщается, что все необходимые службы работают на месте удара.
Информация уточняется.