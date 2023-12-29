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РФ потеряла за сутки 850 военных, 26 артсистем и 3 РСЗО – Генштаб

РФ потеряла за сутки 850 военных, 26 артсистем и 3 РСЗО – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за сутки потеряла около 850 военных, 13 танков, 26 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 357 520 (+850) человек,
  • танков − 5 953 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 11 033 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 8 417 (+26) ед,
  • РСЗО − 938 (+3) ед,
  • средств ПВО − 620 (+3) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 539 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 620 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 215 (+35) ед,
  • специальной техники – 1254 (+7) ед.

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