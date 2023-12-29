РФ потеряла за сутки 850 военных, 26 артсистем и 3 РСЗО – Генштаб
Россия за сутки потеряла около 850 военных, 13 танков, 26 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 357 520 (+850) человек,
- танков − 5 953 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 11 033 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 8 417 (+26) ед,
- РСЗО − 938 (+3) ед,
- средств ПВО − 620 (+3) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 539 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 620 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 215 (+35) ед,
- специальной техники – 1254 (+7) ед.