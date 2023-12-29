В МВФ рассказали, будут ли финансировать войну и мобилизацию в Украине

МВФ ожидает, что Украина будет "генерировать внутренние поступления" для расходов, связанных с войной. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер, отвечая на вопрос, готовы ли международные доноры увеличить свою помощь Украине, если бюджетные расходы вырастут из-за войны, сообщает Голос Америки.

Представитель МВФ подчеркнул, что поддержка фонда сосредоточена на поддержке работы государства и его социальных обязательств, а не на военной сфере.

"Я всегда подчеркиваю очень четко – мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления" , – сказал Кэммер.

По просьбе прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, озвученное во время итоговой годовой пресс-конференции, о том, что дополнительная мобилизация потребует новых средств, а чтобы профинансировать одного военнослужащего, нужно шесть налогоплательщиков, Кеммер подчеркнул, что доноры сосредотачивают свою экономическую поддержку именно на социальной составляющей бюджета и функционировании правительства.

"Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами, и мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования и тому подобное. Именно на это направлена программа финансирования в объеме 122 миллиарда" , - указал Кеммер.

Если же в результате возникнут дополнительные бюджетные расходы, Кеммер говорит, что помочь генерировать дополнительные поступления имеет лучшее управление и, в частности, Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило правительство по выполнению условий программы МВФ.

Стратегия позволит "получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени", говорит чиновник Фонда.

Он добавляет, что Национальная стратегия доходов важна также для построения современного государства, а современное государство нуждается в инвестициях.