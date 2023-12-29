Воздушные силы об атаке РФ: Летело все, кроме "Калибров"

Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применила все виды вооружения, кроме "Калибров". Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32" , - рассказал он.

По словам Игната, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены.

"По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Собственно мы видим, что действительно мощный враг нанес удар. Есть сбития. К сожалению есть и пострадавшие" , - констатировал спикер.

По словам Игната, мишенью врага была вся Украина.