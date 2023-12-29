Воздушные силы об атаке РФ: Летело все, кроме "Калибров"
Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применила все виды вооружения, кроме "Калибров". Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - рассказал он.
По словам Игната, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены.
"По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Собственно мы видим, что действительно мощный враг нанес удар. Есть сбития. К сожалению есть и пострадавшие", - констатировал спикер.
По словам Игната, мишенью врага была вся Украина.
"Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах (красное - вражеские цели, - ред.) очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага - по всем областям, по всем направлениям", - сказал он, отметив, что оккупанты сначала провели разведку боем дронами, а затем запустили ракеты разных типов.