РФ атаковала Одессу: два человека погибли, 15 ранены
Ночью и утром 29 декабря россияне атаковали Одессу "Шахедами" и ракетами. оккупанты попали в жилые дома. В результате обстрелов погибли два человека, 15 ранены.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Среди пострадавших двое детей – 6 и 8 лет.
"Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы", – сообщил Кипер.
В Одесском районе беспилотник попал в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.
В Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
10 "Шахедов" уничтожили силы ПВО.