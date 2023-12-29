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РФ атаковала Одессу: два человека погибли, 15 ранены

РФ атаковала Одессу: два человека погибли, 15 ранены
Фото: t.me/dsns_telegram

Ночью и утром 29 декабря россияне атаковали Одессу "Шахедами" и ракетами. оккупанты попали в жилые дома. В результате обстрелов погибли два человека, 15 ранены.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Среди пострадавших двое детей – 6 и 8 лет.

"Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы", – сообщил Кипер.

В Одесском районе беспилотник попал в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

В Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

10 "Шахедов" уничтожили силы ПВО.

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