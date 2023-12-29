Зеленский: РФ запустила около 110 ракет, большинство сбили
Российские войска запустили около 110 ракет по Украине во время воздушного удара 29 декабря. Большинство ракет сбила ПВО.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города.
Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", – отметил президент.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки РФ.
"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – добавил президент.
Он также обнародовал видео с кадрами последствий обстрелов.