Трампа не допустили к праймериз в одном штате

Экс-президенту США Дональду Трампу запрещено баллотироваться в президенты во время первичных выборов (праймериз) Республиканской партии на территории штата Мэн. Об этом говорится в сообщении государственного секретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, сообщает Европейская правда.

Свое решение она аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Господин Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его" , – говорится в сообщении.

По словам Беллоуз, то, что Трамп периодически призывал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, не оправдывает его.

Это решение может быть обжаловано в суде штата, а затем в Верховном суде, и в штабе Трампа уже подтвердили о готовности сделать это.

Как сообщает CNN, представитель кампании Трампа Стивен Чанг обвинил Беллоуз в том, что она "решила вмешаться в президентские выборы".

Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.