МВД: В результате обстрелов по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых
В результате российской атаки на Украину утром 29 декабря погибли как минимум 12 человек, 76 человек получили ранения. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.
Клименко сообщил, что в Киеве погибли 2 человека, 18 травмированы в результате утренней атаки. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения.
Во Львовской области, по словам министра, взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура - 1 человек погиб, 9 раненых.
В Днепропетровской области враг попал по торговому центру, погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.
В Одесской области есть попадание в трехэтажный дом, под завалами возможно находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего в Одесской области, по его словам, 2 человека погибли, 15 ранены.
В Харьковской области, как сообщил Клименко, один человек погиб, девять человек получили ранения. Медики оказывают помощь на месте.
В Запорожской области оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья - 1 человек погиб, 10 ранены.