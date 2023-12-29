Ночная воздушная атака: ПВО сбила почти 90 ракет и 27 "Шахедов"

Сегодня ночью и утром оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 ракет и 27 "Шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сначала оккупанты атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА Shahed-136/131.

"Около 3:00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубеже пуска около 6:00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х -55" , – говорится в сообщении.

Из Курской области около 05.00 россияне применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России.

В 6:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА.