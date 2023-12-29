Посол США отреагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов, сообщает Европейская правда.
Дипломат опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге на смартфоне.
"Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, потому что Россия обстреливает всю страну ракетами", – написала она.
Бринк подчеркнула необходимость продолжить финансирование Украины, которая борется с российской агрессией.
"Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", – добавила посол США.
В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.