В Польше заявили о "неизвестном объекте", залетевшем с территории Украины

В Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины. Об этом пишет польская радиостанция RMF24, сообщает Европейская правда.

Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщают, что слышали сильный шум и свист. Объект двигался на запад.

По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.

Информации о том, что произошел взрыв, нет.

Может оказаться, что это было лишь временное нарушение польского воздушного пространства и этот неизвестный объект вернулся в Украину.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неизвестный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства" , – говорится в сообщении.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.