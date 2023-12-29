Обстрел Киева: почти 30 раненых, один погибший

Из-за ракетной атаки по Киеву 29 декабря 28 человек получили ранения. Еще один человек погиб. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу. Один человек погиб" , - рассказал он.

В частности, по словам Кличко, 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем - медики оказали помощь на месте.

К тому же из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек.

"Поисково-спасательная операция там продолжается" , - констатировал мэр Киева.

Утром 29 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Не остался в стороне и Киев. Здесь загрелась многоэтажка и после "прилета" обрушился склад. На месте сейчас работают спасательные службы. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже стало известно, что ПВО над Киевом сбила больше 30 российских целей.