Воздушная атака РФ по Украине стоила почти 1,3 млрд долларов – СМИ

Ночью и утром 29 декабря Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине не менее 1,273 млрд долл. Об этом свидетельствуют расчеты по данным командования Воздушных сил, сообщает Экономическая правда.

В целом враг выпустил по Украине:

36 ударных БПЛА Shahed-136/131;

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатых ракет Х-22/Х-32;

14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";

5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл, общая стоимость 5 пусков – 50 млн долл.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл до 50 тыс. долл за единицу. То есть, 36 таких БПЛА минимум стоили 720 тыс долл.

По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных ракет – 1,17 млрд долл.

Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн долл.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл.

Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн долл. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долл.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс. долл.