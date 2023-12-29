В Минобороны Польши прокомментировали инцидент с "неизвестным объектом" из Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на инцидент с "неизвестным объектом", который залетел с территории Украины на польскую территорию, сообщает Европейская правда.

"В связи с появлением неопознанного объекта в польском воздушном пространстве государственные службы сработали немедленно" , – отметил он.

Глава Минобороны добавил, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником Генерального штаба и оперативным командующим Вооруженных сил.

Ранее стало известно, что в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины.

Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.