Игнат прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши

Утреннее нарушение воздушного пространства Польши во время очередной массированной атаки террористов против Украины, является сигналом союзникам о необходимости усилить нашу противовоздушную оборону. Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Игната, нарушение воздушного пространства во время массированных ударов россиян не является чем-то новым. Он напомнил о том, как несколько месяцев назад один из ударных БПЛА террористов упал на территории Румынии. В частности подобные случаи происходили и на территории Польши.

"В результате массированных атак это может случаться. Враг атакует приграничные территории на западе (Украины, - ред.), поэтому это возможно. Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их" , - отметил представитель Воздушных сил.

Напоним, ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к 6 утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову поцелили 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.