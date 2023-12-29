Правительство продлило запрет на экспорт угля и газа
Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2024 год. Об этом говорится в постановлении №1402 от 27 декабря 2023 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Нулевые квоты установлены на следующие товары:
- Соль, пригодная для потребления людьми
- Уголь каменный, антрацит
- Газ природный украинского происхождения
- Древесина топливная
- Серебро
- Золото
- Отходы или лом драгоценных металлов
- Электрические и электронные отходы.
В то же время правительство установило квоты на 900 тысяч тонн на коксующийся уголь (только марки "К") и 540 тысяч тонн на топливо жидкое (мазут).
Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года. Глава НАК Алексей Чернышов заявил, что в случае продления запрета экспорт газа НАК "Нафтогаз Украины" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.