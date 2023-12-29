Правительство продлило запрет на экспорт угля и газа

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2024 год.﻿ Об этом говорится в постановлении №1402 от 27 декабря 2023 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Нулевые квоты установлены на следующие товары:

Соль, пригодная для потребления людьми

Уголь каменный, антрацит

Газ природный украинского происхождения

Древесина топливная

Серебро

Золото

Отходы или лом драгоценных металлов

Электрические и электронные отходы.

В то же время правительство установило квоты на 900 тысяч тонн на коксующийся уголь (только марки "К") и 540 тысяч тонн на топливо жидкое (мазут).

Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года. Глава НАК Алексей Чернышов заявил, что в случае продления запрета экспорт газа НАК "Нафтогаз Украины" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.