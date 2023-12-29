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Правительство продлило запрет на экспорт угля и газа

Правительство продлило запрет на экспорт угля и газа
Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2024 год.﻿ Об этом говорится в постановлении №1402 от 27 декабря 2023 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Нулевые квоты установлены на следующие товары:

  • Соль, пригодная для потребления людьми
  • Уголь каменный, антрацит
  • Газ природный украинского происхождения
  • Древесина топливная
  • Серебро
  • Золото
  • Отходы или лом драгоценных металлов
  • Электрические и электронные отходы.

В то же время правительство установило квоты на 900 тысяч тонн на коксующийся уголь (только марки "К") и 540 тысяч тонн на топливо жидкое (мазут).

Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года. Глава НАК Алексей Чернышов заявил, что в случае продления запрета экспорт газа НАК "Нафтогаз Украины" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.

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