Санду призвала призывать усиливать ПВО Украины после атаки РФ
Президент Молдовы Майя Санду после массированной ракетной атаки РФ заявила о необходимости еще большего усиления противовоздушной обороны Украины, сообщает Европейская правда.
Санду отметила, что глубоко обеспокоена сегодняшней массированной воздушной атакой России на украинские города.
"Мои мысли со всеми, кто пострадал сегодня утром и каждый день этой жестокой войны.
Сегодняшняя агрессия подчеркивает настоятельную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей", – написала президент Молдовы.
В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.