В Украине не планируют отключать электричество на праздничные дни

В НЭК "Укрэнерго" предостерегли от фейковой информации об отключении электроэнергии на праздничные дни и отметили, что ограничений электроснабжения не планируется. ﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Как отмечают в операторе, оснований для отключений нет. Сейчас в энергосистеме профицит, чему помогает традиционно сниженное в выходные дни потребление и плюсовая температура.

В "Укрэнерго" считают, что фейки распространяются с целью распространения панических настроений, в пользу РФ.

Напомним, после массированного вражеского обстрела 29 декабря есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.