Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло
В результате ракетной атаки РФ по Днепру известно о 6 погибших.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также известно о 28 пострадавших, среди них – 1,5-летний ребенок.
"Две считавшиеся пропавшими женщины вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию", – сообщил Лысак.
Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.
На месте работают все службы. Коммунальщики убирают обломки, вывозят мусор. Благотворители раздают стройматериалы. Проходит регистрация повреждений.
Также в ОВА сообщили о прилете в Новомосковске. Пострадали два человека, повреждены 13 частных домов.