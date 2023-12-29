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Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло

Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ракетной атаки РФ по Днепру известно о 6 погибших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также известно о 28 пострадавших, среди них – 1,5-летний ребенок.

"Две считавшиеся пропавшими женщины вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию", – сообщил Лысак.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.

На месте работают все службы. Коммунальщики убирают обломки, вывозят мусор. Благотворители раздают стройматериалы. Проходит регистрация повреждений.

Также в ОВА сообщили о прилете в Новомосковске. Пострадали два человека, повреждены 13 частных домов.

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