Ракетный удар по Днепру: количество погибших возросло

В результате ракетной атаки РФ по Днепру известно о 6 погибших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также известно о 28 пострадавших, среди них – 1,5-летний ребенок.

"Две считавшиеся пропавшими женщины вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию" , – сообщил Лысак.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.

На месте работают все службы. Коммунальщики убирают обломки, вывозят мусор. Благотворители раздают стройматериалы. Проходит регистрация повреждений.

Также в ОВА сообщили о прилете в Новомосковске. Пострадали два человека, повреждены 13 частных домов.