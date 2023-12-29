Горючее за месяц подешевело на 3-7 гривен – мониторинг

Розничные цены на бензин, дизельное топливо Украине снизились в декабре 2023 года. Автогаз подешевел после резкого роста осенью.﻿ Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным мониторинга, средние розничные цены 29 декабря на бензин А-95 составляют 51,48 гривен за литр (-2,88 гривен за месяц), на дизельное топливо 51,50 гривен за литр (-2,80 гривен), на автогаз 29,83 гривен за литр (-6,83 гривен).