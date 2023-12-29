В РФ аварийно сел пассажирский самолет из-за отказа двигателя

У российского пассажирского самолета авиакомпании Utair при перелете 29 декабря из Москвы в Когалым Тюменской области отказал двигатель, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что через два часа после вылета из аэропорта "Внуково" командир Boeing 737-500 объявил сигнал срочности и сообщил диспетчерам об отказе правого двигателя.

Учитывая это самолет совершил экстренную посадку в Сургуте. Сообщается, что посадка прошла благополучно, пассажиров собираются доставить наземным транспортом.

Напомним, в России возросло количество аварийных и внештатных ситуаций с самолетами, в частности, с гражданскими, после ее вторжения в Украину и введения международных санкций против РФ.

1 декабря самолет "Аэрофлота" Boeing-777, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за проблемы с шасси. 7 декабря грузовой самолет Ту-204 загорелся во время вылета из российского города Улан-Удэ в Бурятии. 8 декабря пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 экстренно сел в российском Новосибирске из-за возгорания двигателей. В этот же день самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Минеральных Водах Ставропольского края РФ.

Страна-террорист получила "красный флажок" Международной организации гражданской авиации по безопасности полетов. Только четыре страны мира имеют "красный флажок": Бутан, Конго, Либерия и Россия. Такая оценка указывает на серьезные деградационные процессы по безопасности полетов российской авиации.