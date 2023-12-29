Стоимость нефти растет после резкого падения

Цены на нефть умеренно поднимаются в пятницу после резкого понижения по итогам предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 07:09 по киевскому времени составляла $77,59 за баррель, что на $0,44 (0,57%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена на эти контракты упала на $2,39 (3%), до $77,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на указанное время повысились на $0,31 (0,43%) и составили $72,08 за баррель. По итогам прошедшей сессии они подешевели на $2,34 (3,2%), до $71,77 за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания AP. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

"Нефтяные котировки упали на фоне подготовки глобальных транспортных гигантов к восстановлению навигации в Красном море, несмотря на атаки хуситских повстанцев. Это взвешенный риск и ставка на успех международной миссии по обеспечению безопасности" , - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Поддержку котировкам не смогли предоставить обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 6,911 млн баррелей, в то время как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.