Умеров: Россияне накопили ракеты и могут продолжить атаки

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что россияне много месяцев накапливали ракеты, чтобы ударить по Украине, они могут продолжить атаки учитывая запасы ракет, но за каждое преступление РФ будет справедливое наказание, сообщает Украинская правда.

"Массированная ракетная атака государства-террориста на нашу землю. Много месяцев россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам" , – заявил он.

По его словам, "снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев".

"За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание" , - подчеркнул министр.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки" , - отметил Умеров.

Он заверил, что Украина продолжит работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению нашей страна достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.