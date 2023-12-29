Зеленский уволил руководителя Тернопольской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации. Должность занимал Владимир Труш.﻿ Об этом говорится в указе №859, опубликованный на сайте Офиса президента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Труша уволили из Тернопольской ОГА по поданному им заявлению.

"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению" , - говорится в указе.

Напомним, 27 декабря стало известно, что Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Владимира Труша с должности главы Тернопольской ОГА.

Добавим, что Труш занимал должность главы Тернопольской ОГА с 19 марта 2020 года. До этого он возглавлял Рогатинскую районную государственную администрацию.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил двух глав областных администраций. Речь идет о Ровенской ОГА, которую возглавил Александр Коваль, и Донецкой ОГА. Ее председателем назначили Вадима Филашкина.