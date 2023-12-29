Евросоюз отреагировал на массированный российский обстрел Украины

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал последнюю ракетную атаку РФ на Украину с многочисленными жертвами и пострадавшими, сообщает Европейская правда.

По его словам, последняя атака была одной из крупнейших атак на города и население с момента своего полномасштабного вторжения в Украину.

"Это был еще один трусливый и неизбирательный обстрел школ, станции метро и больницы, в результате которого погибло по меньшей мере 16 человек и несколько получили ранения.

ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется" , – написал Боррель.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.