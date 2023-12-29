В Польшу из Украины могла залететь российская ракета – СМИ

Польский телеканал Polsat News по "неофициальной информации из военных источников" сообщил, что неизвестным объектом, который нарушил воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, стала российская ракета, сообщает Европейская правда.

Информация источников Polsat News якобы указывает на то, что объектом, который влетел на территорию Польши в пятницу утром, скорее всего, была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101.

"По неофициальной информации из военных источников, ракета якобы пролетела вдоль границы и нарушила наше воздушное пространство. После изменения траектории она должна была вернуться на украинскую территорию и там, вероятно, была сбита украинской системой противовоздушной обороны" , – говорится в материале.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда созвал на 13:00 заседание Бюро национальной безопасности после того как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.