Кабмин утвердил новую систему оплаты труда для госслужащих на основе квалификации должностей и грейдов.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Экономическая правда.

"Правительство продолжает реформу государственного управления. Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов" , - отметил Шмыгаль.

Отныне 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии. Как следствие никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты.

Кроме того, с 1 января правительство сократит количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч, и это только на первом этапе.

Премьер подчеркнул, что новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.