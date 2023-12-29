Бизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГБР полумиллионом долларов

Работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче

Отмечается, что несколько месяцев назад Бюро возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на более 1,5 млрд грн.

Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд МОУ. Это привело к убыткам бюджета по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыва поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств.

Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий, выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

По предварительным оценкам сумма убытков может достигать более 1 млрд. грн.

Досудебное расследование продолжается.

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.