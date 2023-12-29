Правительство одобрило корпоратизацию "Энергоатома"

Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в акционное общество.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Образуем АО "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству. Также утверждаем новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования. Корпоратизация "Энергоатома" по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании" , - сказал Шмыгаль.

Как позже отметил Тарас Мельничук, решение принято во исполнение закона "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Установлено, что акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" со дня государственной регистрации акционерного общества" , – написал он.

Напомним, в июне Кабмин утвердил план превращения государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в акционерное общество".

В марте 2023 года вступил в силу закон о корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом". Планируется, что статус акционерного общества позволит НАЭК повысить эффективность своей деятельности путем усовершенствования корпоративного управления.