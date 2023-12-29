Массированный обстрел РФ 29 декабря: количество погибших возросло
В результате утреннего массированного обстрела 29 декабря по состоянию на 16 часов, по данным Офиса президента, 26 украинцев погибли, более 120 человек получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в Telegram.
"Всего в Украине в результате утреннего массированного обстрела 26 погибших, более 120 человек ранены.
Не игнорируйте воздушные тревоги".
Предыстория:
- В ночь на 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения. ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага.