Массированный обстрел РФ 29 декабря: количество погибших возросло

В результате утреннего массированного обстрела 29 декабря по состоянию на 16 часов, по данным Офиса президента, 26 украинцев погибли, более 120 человек получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в Telegram.

"Всего в Украине в результате утреннего массированного обстрела 26 погибших, более 120 человек ранены.

Не игнорируйте воздушные тревоги".

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