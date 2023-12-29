Дуда обсудил с генсеком НАТО нарушение польского воздушного пространства

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт главы кабинета президента Польши Марцина Масталерека.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала" , - отметил Масталерека.

Ракетная атака на Украину

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Ближе к 6 утра враг также запустил не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области, четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59. В частности по Харькову попал 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Нарушение польского воздушного пространства

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

Генерал польской армии Роман Полька не исключает того, что Россия намеренно пытается спровоцировать Польшу.