ОВА: Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
В результате утреннего ракетного удара по городу Запорожье 29 декабря погибли по меньшей мере 7 человек, еще 13 человек получили травмы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"По состоянию на 15:15 получена информация об увеличении количества погибших до 7. Известно о 13 травмированных людях. Работы на местах попадания вражеских ракет продолжается".
Во время массированной атаки по Украине 29 декабря россияне били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон".
Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.
Поступило более 120 обращений относительно поврежденного имущества.
Позже сообщалось о 6 погибших в результате утреннего ракетного удара в Запорожье.
Предыстория:
- В ночь на 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения. ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага.
- По состоянию на 16 часов известно, что 26 украинцев погибли, более 120 человек получили ранения.