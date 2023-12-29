ОВА: Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек

В результате утреннего ракетного удара по городу Запорожье 29 декабря погибли по меньшей мере 7 человек, еще 13 человек получили травмы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"По состоянию на 15:15 получена информация об увеличении количества погибших до 7. Известно о 13 травмированных людях. Работы на местах попадания вражеских ракет продолжается".

Во время массированной атаки по Украине 29 декабря россияне били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон".

Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Поступило более 120 обращений относительно поврежденного имущества.

Позже сообщалось о 6 погибших в результате утреннего ракетного удара в Запорожье.

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