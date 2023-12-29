ОВА: Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек (Обновлено)

В результате утреннего ракетного удара по городу Запорожье 29 декабря погибли по меньшей мере 8 человек, еще 13 человек получили травмы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Обновление: По состоянию на 17:30 количество жертв утреннего ракетного удара по Запорожью возросло до 8 человек.

По состоянию на 15:15 было известно о 7 погибших и 13 травмированных людей.

Работы на местах попадания вражеских ракет продолжается.

Во время массированной атаки по Украине 29 декабря россияне били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон".

Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Поступило более 120 обращений относительно поврежденного имущества.

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