ОВА: В Одессе и области объявили траур из-за российского обстрела

В Одесской области объявили траур из-за сегодняшнего российского обстрела, из-за которого погибли мирные жители, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур" , - говорится в сообщении.

Кипер еще раз выразил свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких.

Обстрел Одессы

Одесса 29 декабря снова оказалась под ракетным ударом российских войск. Сначала сообщалось о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Позже стало известно, что в Одессе россияне атаковали еще один дом во время массированного обстрела Украины 29 декабря - трехэтажку. Под ее завалами нашли еще одно тело погибшего.

Кроме того, ночью 29 декабря оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела является попадание в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.